Акция «Бессмертный полк» опять пройдет в онлайн-режиме

Он рассказал, как в Севастополе будут отмечать предстоящий День Победы и 80-летнюю годовщину освобождения Севастополя. В частности, по соображениям безопасности не будет массовых мероприятий на улицах города, а акцию «Бессмертный полк» проведут в онлайн-формате.

В то же время, глава города отметил, что на улицах Севастополя будет создана праздничная атмосфера. В городских парках пройдут концерты, выставки и другие мероприятия.

Он также подчеркнул, что отмечать знаковую дату планируется весь год.

Впервые акцию «Бессмертный полк» перевели в онлайн-режим в 2020 году и продолжили в 2021-м из-за пандемии коронавируса. В 2022 году «Бессмертный полк» смогли-таки провести на улицах города, а в 2023-м опять провели в онлайн из-за соображений безопасности.