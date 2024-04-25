Пожарные приглашают в гости

В ГУ МЧС России по Севастополю проводят дни открытых дверей. В канун Дня пожарной охраны, который отмечается 30 апреля, гостям покажут технику и оборудование.

«В канун Дня пожарной охраны страны мы будем рады видеть посетителей в наших пожарно-спасательных частях. Покажем технику и оборудование, познакомим с работой огнеборцев», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

В пожарную часть на ул.Олега Кошевого, 6 все желающие могут прийти 26 апреля в 11.00 и в 13.00.

В пожарно-спасательной части (ПСЧ) на ул.Народных Ополченцев, 8 будут ждать 26 и 27 апреля, с 10.00 до 15.00, а в ПСЧ на ул.Крестовского, 12 в Балаклаве — 26 и 27 апреля с 11.00 до 15.00.