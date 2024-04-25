Полиция обнаружила 99 мигрантов-нарушителей

Севастопольская полиция провела рейды по строительным объектам и хостелам, где работают и живут мигранты. В результате 99 иностранцев и 19 россиян привлечены к административной ответственности.

Профилактические рейды по выявлению нелегальных мигрантов проходили при силовой поддержке ОМОН «Беркут-С» Росгвардии с привлечением служебных собак, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

За нарушение миграционного учета протоколы были составлены на 43 иностранцев, за нарушение режима пребывания в РФ привлечены к ответственности 18 мигрантов, за незаконное осуществление трудовой деятельности — пятеро. Кроме того, нарушили сроки оформления патента 32 человека, а у одного иностранца заявленная цель въезда в РФ не соответствовала действительности, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Наказаны были и жители Севастополя — административные протоколы составлены на 13 человек. Они ставили на учет мигрантов, но на самом деле жилье им предоставлять не планировали. В итоге трем мигрантам придется уехать из страны и в дальнейшем им запрещено въезжать в РФ, а 13 видов на жительство было аннулированы.

«В ходе проверки документов иностранных граждан также выявлены восемь миграционных карт с признаками подделки. По данным фактам проводятся проверки. Кроме того, по факту предоставления четырьмя гражданами Средней Азии бланков уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства с признаками подделки, возбуждено уголовное дело», — рассказали в пресс-службе.

В хостелах нашли шестерых нелегалов

В полиции рассказали о проведенных рейдах в Балаклавском районе. Там проверяли два хостела, где живут 150 строителей из Средней Азии. Шестеро из них оказались нарушителями режима пребывания в РФ.