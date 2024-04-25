Пьющим женщинам-водителям отказали в помиловании

Севастопольская комиссия по помилованию отказала двум женщинам, лишенным водительских прав за управление в нетрезвом виде.

«На очередном заседании 24 апреля были рассмотрены ходатайства о помиловании женщин, которым были вынесены решения суда о лишении права вождения автомобилем на два года за управление в нетрезвом состоянии», — сообщил в социальных сетях уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

В ходе рассмотрения ходатайств о помиловании и документов, представленных администрацией учреждений уголовно-исполнительной системы, комиссией было принято единогласное решение об отказе в акте помилования.

Комиссия по помилованию является постоянно действующим консультативным органом и осуществляет подготовку заключений по материалам о помиловании осужденных в Севастополе, которые представляются губернатором города на рассмотрение Президенту Российской Федерации для принятия решения.