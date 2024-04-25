Новый сорт лаванды высадили в промышленных объемах в Крыму

Об этом ТАСС сообщил директор предприятия Алексей Мишин во время пресс-тура.

«В этом году мы стали первым предприятием, которое высадило новый крымский сорт лаванды узколистной «Меркурий», выведенный в 2019 году Научно-исследовательским институтом сельского хозяйства Крыма. Эфирное масло из цветочного сырья этого сорта по своему аромату и качеству будет уверенно конкурировать с маслами Болгарии и Франции», — сказал он. Всего предприятие имеет 290 гектаров лавандовых полей в Бахчисарайском районе, «Меркурий» станет четвертым сортом лаванды на предприятии.