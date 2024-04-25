Лучшим операторам дронов присвоены звания Героев России посмертно

Двум севастопольским бойцам Никите Мечтанову и Вячеславу Пастухову присвоены звания Героев России посмертно. Они были одними из лучших операторов FPV-дронов.

«Участники СВО с позывными «Мечта» (Н.Мечтанов) и «Свят» (Вячеслав Пастухов) были первыми номерами в своих расчетах. Ситуация была слишком серьезная, и лучших операторов отправили вместе. Они погибли 30 октября 2023 года под Крынками», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Н.Мечтанов был одним из самых результативных операторов дронов-камикадзе: с июля по октябрь 2023 года он уничтожил 19 быстроходных лодок, четыре пикапа, шесть грузовых машин, пять купольных камер, семь минометных расчетов и до 100 человек живой силы.

В.Пастухов в своем последнем бою под плотным артобстрелом уничтожил две лодки с ДРГ, успешно применил FPV-дрон и уничтожил до 20 человек наступающей пехоты врага.

Указом президента РФ Владимира Путина им присвоено звание Героев России посмертно.