Хотят строить на виноградниках

Правительству и парламенту России до 1 июня поручено разобраться, как и виноделам помочь, и не разбазарить ценную землю.

По итогам рабочей поездки в Ставропольский край в марте текущего года Президент Владимир Путин поручил правительству и парламенту страны рассмотреть вопрос об установлении возможности строительства виноградарскими и винодельческими хозяйствами объектов туристической инфраструктуры, в том числе гостиниц, на землях сельскохозяйственного назначения, не относящихся к сельскохозяйственным угодьям, с определением оснований, препятствующих выводу таких земель из сельскохозяйственного производства или переводу в иную категорию земель.

С просьбой разрешить виноградарским хозяйствам строить на землях сельхозугодий на встрече президента с представителями агропромышленного комплекса в Ставрополье, к главе государства обратился потомственный винодел из Севастополя Иван Липко. Он рассказал президенту трогательную историю о том, что люди, которые приезжают к виноделам на виноградники, не знают, что в России растет виноград.

«Для того чтобы познакомить максимальное количество людей с тем, что в России есть высококлассное виноделие, нам представляется целесообразным иметь возможность строить объекты туристической инфраструктуры на территории сельскохозяйственных земель, на территории виноградников», — объяснил И.Липко президенту позицию севастопольских виноделов.

«Потому что для людей по мировому опыту очень важно находиться на том месте, где происходит создание сельхозпродукта. Им очень важно видеть, как происходит кропотливый труд на винограднике. Элементарно после дегустации иметь возможность остаться и, допустим, встретить восход солнца. Это всё неотъемлемая часть сложного, эмоционального опыта употребления вина. То есть это не просто достижение опьянения, это гораздо большее, нечто совершенно иное», — аргументировал идею застройки виноградников винодел.

«В связи с тем, что на сегодняшний день российская нормативно-правовая база не допускает строительства инфраструктурных туристических объектов на сельхозземлях, хотели бы вас попросить рассмотреть возможность как-то поспособствовать и облегчить эту задачу», — попросил президента И.Липко.

Терруар Севастополь

Пилотный проект в сфере виноделия и туризма«Терруар Севастополь» стартовал в 2018 году. Согласно концепции, местные виноградники и винодельни должны стать экскурсионными объектами, возле которых появятся рестораны, мини-гостиницы, дегустационные залы, будут построены дороги и парковки.

Проблемы с его реализацией были изначально. Суть в том, что все земли, которые были выделены виноградарям в рамках этого проекта и не только, относятся к категории сельхозугодий. По Земельному кодексу — это лучшие плодородные земли сельхозназначения и любое строительство на них категорически запрещено. Зная об этом, чиновники городского правительства не смогли отказаться от перспективного бизнес-проекта «Терруар Севастополь» и пообещали виноделам изменить вид разрешенного использования земли так, чтобы на ней можно было что-то строить. А пока суд да дело под проект местным и приезжим виноделам раздавались сельскохозяйственные земли в живописных местах Севастополя.

Многие гектары земли в Бельбекской, Байдарской долинах, в районе речки Черной сейчас огорожены заборами, на которых красуются надписи: «Частная собственность». При этом у виноградарей, которые на выделенной земле высаживали лозу и успели собрать первый урожай, возникли проблемы с его переработкой, но запрет на строительство инфраструктурных объектов на земельных участках так и не был снят. При этом некоторым из них, например, винодельческому хозяйству «Золотая Балка», расположенному в уникальной Балаклавской долине, все-таки удалось протащить проект комплексного развития территории через Градостроительный совет города. Им разрешили на виноградниках строить коттеджи и всю необходимую для обслуживания и содержания там проживающих инфраструктуру.

По словам директора Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Александра Рыбченко, в рамках обсуждения нового генплана города, участники проекта «Терруар Севастополь» высказали свои замечания относительно наболевшей проблемы — невозможности возводить инфраструктурные объекты на сельзозземлях. Это в первую очередь небольшие винодельни, подвалы, а уже потом дегустационные залы — рестораны и небольшие гостиницы на 4-6 номеров. Виноделы просят городские власти перевести сельхозземли в зону общественно-деловой застройки. Заявки пока рассматриваются специальной комиссией, но, по его мнению, им пойдут навстречу.

На сегодняшний день в Ассоциацию виноградарей и виноделов Севастополя входит 35 виноградарских хозяйств, а в бизнес-проект «Терруар Севстополь» — 43. А.Рыбченко заверил, что все виноделы — бизнесмены честные и, в первую очередь, беспокоятся о выращивании винограда и его переработке, а разрешение на строительство инфраструктуры — это естественное условие для благоприятного развития именно сельскохозяйственного, а не гостиничного бизнеса.

Важно сохранить земли сельхозназначения

Отвечая на просьбу И.Липко о разрешении на строительство в рамках бизнес-проекта «Терруар Севастополь» на землях сельхозназначения, В.Путин заметил, что изначально запрет на строительство на землях сельхозугодий был установлен именно для их сохранения. «Чтобы не было капитальной застройки на сельхозземлях. Потому что винодельческие земли относятся, как вы знаете, к категории земель сельхозназначения. И чтобы не истреблять эти земли сельхозназначения, не застраивать их коттеджными поселками, извлекая из этого, особенно в таких регионах, как ваш, сверхприбыль, поэтому и ввели такие ограничения. Чтобы не разбазаривать сельхозземли, вот из-за чего», — объяснил аргопромышленникам государственную политику Президент.

Он также указал на то, что при рассмотрении возможности для строительства на таких землях должны быть выработаны специальные критерии, не позволяющие разбазаривать земли сельхозназначения, но в то же время помогающие развитию виноделия.

Ответственными за изучение и рассмотрение данной темы президентом назначены глава правительства РФ Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. По итогам работы, но не позднее 1 июня они должны отчитаться перед главой государства о принятых решениях.