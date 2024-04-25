Бесплатные путевки теперь не обязаны выдавать каждый год

Пункта, по которому путевки в лагеря для отдыха и оздоровления предоставляются детям-льготникам раз в год, в тексте закона уже нет.

Житель Севастополя Эдуард Ахеев полгода судился по поводу порядка предоставления путевок в детские лагеря. Мужчине и его дочери в мае 2023 года департамент труда и соцзащиты и департамент образования не выдали путевку в лагерь «Ласпи». Отказ чиновники мотивировали тем, что девочка уже отдыхала за счет бюджета годом ранее. А отец настаивал, что его ребенок относится сразу к двум категориям детей, которым положена бесплатная путевка: состоит на диспансерном учете у кардиолога и при этом одарен и талантлив. Поэтому отдыхать должен каждое лето, если так написано в законе Севастополя. А это так и было.

Сначала заботливый отец обращался в районные суды, затем — в Севастопольский городской суд, а уже потом — в Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи. Последний суд разобрался с решениями предыдущих судов и с бюрократической чехардой в документах департамента образования. В итоге исковые требования Э.Ахеева удовлетворены в части признания недействующими со дня принятия (а это 28 апреля 2023 года) положений административного регламента по предоставлении госуслуги по организации отдыха детей в каникулярное время и порядка отбора талантливых и одаренных детей на оздоровление за счет средств бюджета города Севастополя, которыми введены ограничения, что путевки выдают раз в два года.

Но это уже ничего не изменило.

Изменили закон

Механизм распределения путевок в детские оздоровительные лагеря у родителей севастопольских детей каждый год вызывает массу вопросов. А когда в апреле 2023 года правительство города приняло постановление, что бесплатные путевки детям, которые им положены по закону раз в год, будут выдаваться раз в два года, оно вызвало массу возмущений.

Потом, правда, в документ внесли некоторые послабления, так как родители при помощи соцсетей отстояли право своих талантливых детей на оздоровление в городском лагере, даже если в предыдущем году их дети отдыхали в федеральном.

Но радость от победы была недолгой. В июне 2023 года депутатам заксобрания пришлось срочно вносить изменения в закон об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление. Пункт про путевку каждый год в нем просто убрали.