Арестованы обвиняемые в убийстве девушки из Евпатории

Тело пропавшей 23-летней жительницы Евпатории нашли в лесополосе. Суд заключил под стражу двух мужчин, обвиняемых в ее убийстве.

Жительница Евпатории пропала 20 апреля. Через два дня ее мать, которая находилась в другом городе, забила тревогу: дочь всегда отвечала на звонки. Пост с просьбой о помощи в поисках женщина разместила в социальных сетях. На поиски пропавшей отправились следователи, полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Крым». На сайте «Лиза Алерт» была размещена информация о поисках Джессики Кужной 2000 года рождения. Сейчас на фотографии девушки появилась надпись: «Найдена, погибла».

Следком возбудил уголовное дело.

«В самые короткие сроки была проведена значительная работа по отработке территорий сразу нескольких районов: установлен круг общения девушки, маршруты ее передвижения и ее знакомых, изучены записи с камер уличного наблюдения. С помощью криминалистической техники осмотрены места жительства пропавшей и двух возможных подозреваемых», — сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю.

Подозреваемые — 29-летний житель Сакского района и 26-летний житель Евпатории — уже попадали в поле зрения правоохранителей. Они оба работали в одном из евпаторийских торговых центров. Их задержали, и на допросе один из мужчин дал признательные показания. Он рассказал, что девушка была задушена в доме на территории Красноперекопского района. Якобы между ними и жертвой возник «небольшой конфликт с оскорблениями, который перерос в драку». Подозреваемый настаивал, что убийство было непредумышленным, после чего приятели спрятали тело в лесополосе.

В пресс-службе прокуратуры Республики Крым уточнили, что девушка была задушена. При этом когда один мужчина ее душил, второй держал за ноги.

Обвиняемые заключены под стражу

Мужчинам было предъявлено обвинение в убийстве в составе группы. Один из них полностью признает свою вину, второй — частично. 25 апреля, городской суд Евпатории заключил их под стражу на период предварительного следствия — до 22 июня текущего года.