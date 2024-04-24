Задержали и отправили в Челябинск

Севастопольские полицейские и росгвардейцы задержали мигранта из Центральной Азии, который совершил разбойное нападение в Челябинске, а затем переехал жить в Севастополь.

В 2018 году 30-летний иностранец познакомился в соцсетях с 34-летним жителем Челябинска. Гостеприимный уралец пригласил виртуального знакомого к себе в гости. Житель Центральной Азии воспользовался приглашением и приехал вместе со своим другом. Там они потребовали у хозяина квартиры мобильный телефон стоимостью 45 тысяч рублей якобы на обмен, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Когда хозяин квартиры отказался от такого очевидно невыгодного обмена, подозреваемый стал угрожать мужчине ножом и пригрозил избить. После чего приятели забрали телефон, одежду и продукты питания и скрылись. Как оказалось, один из них переехал в Севастополь. Его задержали сотрудники полиции при помощи спецподразделения СОБР «Сокол» Росгвардии и сотрудников УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Злоумышленника доставили в Челябинск. Перед этим севастопольские полицейские составили на иностранца несколько административных протоколов за неоднократные нарушения режима пребывания на территории России. Кроме того, было принято решение об аннулировании разрешения на временное проживание в Российской Федерации.