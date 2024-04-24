За сдачу ГТО дадут 500 рублей в месяц

Законопроект о налоговом вычете за сдачу ГТО сейчас разрабатывается в Комитете Госдумы по физической культуре и спорту. Но, чтобы получить деньги, нужно будет не только сдать спортивные нормативы, но и пройти диспансеризацию.

«Пакет разрабатываемых поправок предполагает установление налогового вычета в размере 500 рублей ежемесячно для тех лиц, которые сдали нормативы ГТО, получили соответствующий знак либо подтвердили этот самый знак и при этом прошли диспансеризацию в соответствующем календарном году. Предусматривается механизм самого такого подтверждения — он предполагает, что после получения знака нужно будет по прошествии года повторно сдать нормативы хотя бы на минимальный знак», -—сообщили в комитете Госдумы по физической культуре и спорту.

Инициатива о предоставлении налогового вычета разрабатывается в рамках поручений президента России. По словам замминистра спорта России Андрея Федорова, благодаря налоговому вычету станет больше россиян, которые ведут здоровый образ жизни и систематически занимаются физической культурой и спортом.

Ввести налоговый вычет за сдачу ГТО планируется в 2025 году. За год его размер составит шесть тысяч рублей.