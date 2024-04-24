В Крыму обнаружены неизвестные поселения бронзового века

Как сообщила пресс-служба вуза, специалисты КФУ проводят в керченском Приазовье комплексные исследования с применением космических снимков, архивных аэрофотографий и целенаправленных раскопок. Для определения точного места раскопок ученые применяют магнитную съемку.

«Здесь очень много археологических памятников. Большое количество поселений, относящихся к античному времени, было открыто здесь еще с 50-х годов прошлого века. Все античные поселения находились на берегу моря, а глубинная территория парка оставалась неизведанной. Именно на ней мы сейчас и работаем», — рассказала заведующая отделом естественнонаучных методов в археологии Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ доктор исторических наук Татьяна Смекалова,

Вначале ученые намечают перспективные места для поиска поселений по пятнам более густой травянистой растительности. Их видно на весенних космических снимках. Затем с помощью магнитной съемки по положительным локальным аномалиям выявляют кластеры полуземлянок, что позволяет предположить нахождение поселений позднего бронзового века.

Используя составленную магнитную карту, на одном из четырех открытых таким образом поселений археологи с большой точностью обнаружили поселение, состоящее из двух групп полуземлянок, облицованных камнем, и загонов для скота.

«Судя по первым результатам работ, на рубеже II–I тысячелетий до нашей эры, то есть в эпоху поздней бронзы, эти места были так же густо заселены, как и в античное время, но люди позднего бронзового века селились в других ландшафтных нишах: под защитой холмов, защищающих поселения от суровых северо-восточных зимних ветров, поблизости от ручьев и водотоков», — добавила Татьяна Смекалова.

На площадке также работают специалисты Института физико-химических и биологических проблем Российской академии наук, которые разрабатывают концепцию биологической памяти почв, для чего ищут в образцах почвы следы земледелия, скотоводства и ремесел.

«Индикаторы древнего антропогенного воздействия сохраняются в почве 3,5-4 тысячи лет. Это — возраст самих памятников. В культурных слоях почвы мы делаем массовые анализы микробиологических, химических, физических показателей и пытаемся таким образом раскрыть информационный потенциал почв», — сообщил заведующий лабораторией археологического почвоведения Института физико-химических и биологических проблем РАН Александр Борисов.

После проведения исследований ученые Крымского федерального университета и Российской академии наук приступят к обработке полученных данных и сопоставлению их с уже известными находками данного периода на территории Крыма.