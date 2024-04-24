Поймали пьяных водителей

Во время рейда «Ночной город», проведенного в выходные дни, сотрудники севастопольской Госавтоинспекции задержали 58 пьяных водителей и тех, кто нарушил ПДД. На одного нарушителя за повторное вождение в нетрезвом виде будет возбуждено уголовное дело.

«За время проведения рейда «Ночной город», автоинспекторами было составлено 58 материалов, в том числе задержан один водитель за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, за что предусмотрена уголовная ответственность. Еще четыре водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования, теперь им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Были и трезвые нарушители. Например, один из них управлял неисправным автомобилем, а другой нарушил правила перевозки детей.

В результате все нарушители будут оштрафованы, а некоторые лишатся прав. Кроме того, с набережной Корнилова четыре машины эвакуировали на спецплощадку.

В профилактическом рейде было задействовано 50 автоинспекторов, которым определили восемь маршрутов на основе анализа аварийности и вероятных мест появления нетрезвых водителей.

В Госавтоинспекции предупредили, что профилактический рейд «Ночной город» проводится регулярно, даже в селах.