На выставке расскажут о бронетанковых войсках в боях за Севастополь

Экспозиция расскажет об участии бронетанковой техники в период второй обороны Севастополя и во время освобождения города в мае 1944 года, о тактике проведения боевых операция и о танкистах, участвовавших в них.

В качестве экспонатов на выставке представят предметы из фондов Музея обороны Севастополя, в том числе портреты, личные вещи, документы, образцы обмундирования и вооружения.

Как известно, танковые подразделения Приморской армии, а также отдельные танковые батальоны сыграли заметную роль в обороне города. Вместе с тем, трудно переоценить значение танковых соединений, задействованных во время проведения Крымской наступательной операции в апреле-мае 1944 года.

Не случайно, на Красной горке установлен и по сей день находится танк Т-34, один из тех, что первыми ворвались в город в составе 19-го танкового корпуса.

Выставка будет работать до 14 июля.