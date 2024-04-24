МРЭО не работает 1, 5, 6, 9 и 10 мая

В период праздничных выходных в МОЭРТНиРАС Госавтоинспекции УМВД России по городу Севастополю прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств, обмену и выдаче водительских удостоверений, приему экзаменов будет осуществляться по следующему графику:

30 апреля — с 8.00 до 17.00;

1 мая — выходной день;

2 и 3 мая — с 8.00 до 17.00;

4 мая — с 8.00 до 15.30;

5 и 6 мая — выходные дни;

7 и 8 мая — с 8.00 до 17.00;

9 и 10 мая — выходные дни.

Подать заявление на получение государственных услуг можно на портале госуслуг или с использованием системы управления электронной очередью, реализованной в подразделении.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что предоставление услуг по линии МРЭО осуществляется по адресу: ул.Паршина, 29.