Малый театр привез в Севастополь «Большую тройку»

Показ спектакля организован в рамках Больших гастролей. Премьера состоялась в сентябре 2020 года. Нынешний показ посвятили 10-летию Русской весны и 80-й годовщине освобождения Севастополя.

Постановка названа знаковой, тем более, что главные роли в ней исполняют три народных артиста России: Владимир Носик исполняет роль 32-го президента США Франклина Рузвельта, Валерий Афанасьев — премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, Василий Бочкарев — председателя Совета народных комиссаров СССР маршала Иосифа Сталина.

На вопрос о выборе литературного материала, В.Бочкарев пояснил, что переведенная на русский язык шведская пьеса важна в первую очередь обозначением темы. По его словам, пьеса много раз дополнялась и переделывалась, а сам путь спектакля оказался сложным, пока не была нащупана атмосфера событий Ялтинской конференции.

По мнению актеров, события, происходящие на сцене, напрямую связаны с тем, что происходит сейчас. В качестве подтверждения один из них привел слова Сталина: «Нам надо победить этот фашизм!»

А исполнитель роли Черчилля процитировал и своего героя: «Для искоренения фашизма нет границ насилия, которые я готов применить».

В пьесе также звучат много слов о дружбе, взаимопонимании.

Самым сложным образом исполнители считают образ Сталина. По их мнению, у Председателя Совнаркома СССР была самая сложная историческая роль в тех переговорах.

— У нас начинается спектакль с трех разных сцен, в каждой из которых представляемый персонаж — главный. Они действуют изолированно, а после сходятся вместе. Тем самым подчеркивается роль личности в истории, эти три человека вершили историю. Практически то же происходит и сейчас, — сказал В.Носик.

Он также упомянул о фразе, сказанной Сталиным: «Нам бы прожить хотя бы 50 лет в мире».

При том, что актеры играют на сцене в костюмах, соответствующих образам и времени, задача достигнуть детального сходства с их персонажами посредством грима не ставилась. Вместе с тем зорко подмечены в каждом образе характерные черты каждого персонажа, что отчасти актеры почерпнули из просмотренной кинохроники.

В.Афанасьев рассказал, что в процессе работы над ролью изучал жесты Черчилля, его манеру говорить.

По словам актеров, текст пьесы очень сложен, потому перед каждым спектаклем они обязательно собираются вместе и повторяют все сцены. Сложности добавляют информационные вставки, которые иногда невозможно запомнить.

— У него есть фраза, которую я очень люблю и даже преподаю своим студентам: «Успех — не окончателен, неудачи — не фатальны, значение имеет лишь мужество продолжать». Он жил под этим лозунгом, — признался В.Афанасьев.

По мнению В.Бочкарева, спектакль нужно воспринимать как документ, поскольку там много хроники и одновременно, как художественное произведение, это зависит от подготовленности молодежи.

— Мы старались показать событие объективно. В том числе взаимоотношения между этими главами государств. В спектакле жестких акцентов: это плохой, а это хороший, у каждого из них своя правда и своя позиция. Зритель выбирает и решает, что было на самом деле, — продолжил В.Носик. Он же добавил, что спектакль, тем не менее, носит просветительское значение.

На вопрос «Севастопольской газеты», посетили ли артисты, работая над своими ролями, Ливадийский дворец, где и происходила Ялтинская конференция, они ответили, что пока им сделать этого не пришлось.