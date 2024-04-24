Ликвидировать дефицит льготных лекарств в Крыму не смогли

Министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский пообещал подать в отставку, если не будут решены проблемы с поставками лекарств на полуостров, сообщает ТАСС .

В феврале Минздрав Крыма опроверг информацию о прекращении поставок лекарств на полуостров, в ведомстве сообщили, что поставки осуществляются как через паромную переправу, так и по альтернативному маршруту через новые регионы. В то же время жители республики пожаловались на дефицит лекарств главе региона Сергею Аксенову.

«Приношу свои искренние извинения крымчанам за срыв сроков поставки препаратов, которые необходимы были в начале года. Если в вышеуказанный срок обязательства по приобретению препаратов не будут выполнены, то готов сложить свои полномочия в качестве министра здравоохранения Крыма», — написал К.Скорупский в телеграм-канале.

Он пояснил, что в 2024 году Минздрав республики для обеспечения льготных категорий граждан в рамках федеральной и региональной льготных программ запланировал закупку порядка 1100 наименований препаратов. На сегодняшний день министерство и предприятие «Крым-фармация» закупили 955 наименований препаратов. В то же время необходимо приобрести недостающие лекарства. По ним будет проведена процедура закупки со сроком поставки до 15 мая 2024 года. Министр публикует ссылки для ознакомления с перечнем препаратов, имеющихся в наличии, и тех, которые необходимо закупать.

К.Скорпуский возглавляет министерство с июля 2022 года. Ранее был главврачом Сакской больницы в Крыму, первым замминистра здравоохранения региона.