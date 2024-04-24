Генералом Парада тюльпанов выбрали Crown of Dynasty

В Никитском ботаническом саду (НБС) по традиции выбрали генерала Парада тюльпанов. На этот раз им стал сорт Crown of Dynasty («Корона династии»). Это двухцветный цветок, имеющий короновидную форму лепестков.

Данный сорт – дебютант выставки этого года, из того самого класса короновидных тюльпанов.

Как сообщили в НБС, сорт создан в 2016 году в Нидерландах и уже проявил себя в Крыму, как рано зацветающий и продолжительно цветущий сорт. Посетители цветочной выставки могли наблюдать его цветение с 15 марта по 12 апреля.

Crown of Dynasty был выбран в результате онлайн-голосования на сайте Никитского ботанического сада, в котором могли принять участие все желающие.

Сотрудники ботсада шутят, что победу Crown of Dynasty принес счастливый седьмой номер, под которым он участвовал в конкурсе.