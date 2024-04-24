Через суд заставили поднять газопровод на участке пенсионера

Пенсионеру в селе Орлином в рамках госпрограммы провели к дому газ, нарушив строительные нормы. После такой газификации труба перекрыла проезд к участку.

«Высота прокладки газопровода над местом внутреннего проезда в домовладение проживающего в селе пенсионера ниже уровня, предусмотренного строительными правилами. Она составляет всего 2,7 метра. Из-за допущенных нарушений семья заявителя не может беспрепятственно пользоваться своим земельным участком», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Прокуратура Балаклавского района подала иск в Гагаринский районный суд, потребовав от ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» устранить нарушение. Теперь в соответствии с судебным решением ответчик должен соорудить арку газопровода не менее 3,5 метров над местом внутреннего проезда в дом.

Газификация сел Байдарской долины проходит в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя».