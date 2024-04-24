Арестован замминистра обороны

Следственный комитет 23 апреля сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по делу о взятке в особо крупном размере. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия на два месяца арестовал его.

Т.Иванов останется в СИЗО до 23 июня, сообщил телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы. На такой же срок под стражу помещен еще один фигурант дела — знакомый замминистра Сергей Бородин. Обоим предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК). Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы.

В структуры Министерства обороны Т.Иванов пришел в 2013 году, заняв должность гендиректора «Оборонстроя» и параллельно руководил «Главным управлением обустройства войск». До этого он работал в топливно-энергетическом комплексе, в том числе в департаменте сооружения атомных проектов Министерства по атомной энергии, был вице-президентом «Атомстройэкспорта» и возглавлял ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России. В 2012 году был заместителем председателя правительства Московской области.

В мае 2016 года, указом президента Т.Иванов был назначен заместителем министра обороны за определенные заслуги в области военного строительства. Оборонстрой под его начальством в 2014 году за три месяца построил Севастопольское президентское кадетское училище. Т.Иванов курировал в Севастополе стройки Бельбекского водозабора, кадетского училища Следственного комитета на ул.Горпищенко, Нового Херсонеса, госпиталя Черноморского флота в районе п.Дергачи.