«Золотые Дроны-Драконы» поедут на чемпионат «Пилоты будущего»

По итогам регионального этапа соревнований, который проходил 22 апреля в севастопольском Кванториуме, первое место в младшей возрастной категории от 6 до 13 лет заняла команда «Золотые Дроны-Драконы», в старшей возрастной категории от 13 до 18 лет победила команда «Севастополь».

В финал регионального этапа прошли пять команд, каждую из которых представляли два пилота и техник. Ребятам предстояло пройти на скорость трассу, которую специально разработали для турнира и ответить на вопросы теста о строении дронов.

— Сегодня проходит региональный этап Всероссийского чемпионата пилотирование дронов «Пилоты будущего». Это флагманский проект Движения Первых в направлении «спорт». Ребята делают большой акцент на пилотировании дронов. Поэтому появился такой чемпионат, который впервые проходит по всем регионам нашей страны. Ребята, которые сегодня станут победителями регионального этапа, поедут в июне представлять Севастополь на Всероссийский чемпионат в Москву и бороться за звание лучшей команды, которая мастерски управляет дронами, — рассказала заместитель председателя совета регионального отделения «Движение Первых» в Севастополе Лилиана Ефремова.

Участники должны были выполнить две дисциплины: пилоты — пройти дроном виртуальную трассу, а инженер-техник — тест из 20 вопросов, связанных с управление дронами и их устройством. По словам главного судьи соревнований Дениса Зацарина, у первого и второго пилотов будет три попытки для прохождения трассы. Для определения результата выбирается лучшая попытка.

— Сумма времени двух пилотов определит результат победителя. К тому же команда инженеров пройдет технический тест, каждая их ошибка прибавит к общему времени штрафную секунду. Виртуальная трасса специально сконфигурирована под это мероприятие. У нас все как на обычных соревнованиях: кто быстрей — тот победил! — объяснил правила Д.Зацарин.

Он рассказал, что симулятор на самом деле мало чем отличается от практического управления дроном за исключением воздействия внешних факторов, таких как погодные явления. Взрослым для корректного управления дроном рекомендуется налетать 100 часов, но дети обучаются гораздо быстрее.

В результате по итогам турнира первое место в младшей возрастной категории заняла команда «Золотые Дроны-Драконы», вторыми стали ребята из команды «Эры Воздуха». В старшей возрастной категории победила команда «Севастополь», серебро у «Бельчат», а третье место заняли участники команды «ДронТех».

Наставник победившей команды Мария Пиликина рассказала «Сеастопольской газете», почему они решили участвовать в соревнованиях.

— Мы учимся в гимназии №24 в 1-г классе. Но здесь мы представляем не гимназию, а самих себя. О соревнованиях узнали случайно, а поскольку мы ребята активные, идейные, то решили поучаствовать. Я собрала команду из ребят, которые часто играют в компьютерные игры, а дальше — мы стали тренироваться. Каждый тренировался у себя дома, а еще — все вместе дружной компанией. Изначально идея их очень зажгла, они подумали: это круто, это классно, такого еще не было... Затем в силу своего возраста они, конечно, начали угасать, надо было постоянно их заставлять тренироваться , но ребята сумели собраться и, думаю, что сегодня они показали все на что способны, — подытожила М.Пиликина.

— Когда мы узнали, что будут такие соревнования, то решили, что это мы будем этими самыми пилотами будущего! Были трудности в подготовке, пришлось один раз даже менять программу: она оказалась пиратской. Сегодня же на соревновании сначала трасса казалась трудной, но потом оказалась очень легкой. Мы прошли ее без ошибок, — поделился впечатлениями от игры первый пилот команды «Золотые дроны-драконы» Тимур Пиликин.

Итоговые списки участников городской команды будут опубликованы на сайте «Движение Первых» до 1 июня. Финальные соревнования состоятся летом, в них примут участие более 180 команд со всей России. Лучшие пилоты финальных состязаний пройдут стажировку в крупных промышленных и топливно-энергетических компаниях, где смогут применить полученные навыки.