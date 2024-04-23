Снимают еще один фильм об адмирале Ушакове

В Севастополе начались съемки фильма о русском флотоводце адмирале Федоре Ушакове, сообщается на страничке в соцсети «Севастопольский историк».

На сей раз это будет исторический документальный фильм, над которым работают российские продюсеры из медиа-холдинга «Парк Партиот Медиа». Инициировал съемки директор АНО «Парк Патриот Медиа» Сергей Баженов, исполнительный продюсер Георгий Землянов и продюсер, актер и сценарист Виктор Алисов.

Фильм расскажет о судьбе флотоводца, начиная с самого его детства. Поэтому для исполнения роли адмирала Федора Ушакова в детском возрасте создатели фильма пригласили с разрешения родителей мальчика Андрея, который занимается в детском вокальном коллективе «Новый Херсонес».

Как сообщается, предварительные съемки уже прошли на нескольких севастопольских локациях, в том числе на Братском кладбище и в Свято-Никольском храме-памятнике.