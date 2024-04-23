Причал на Радиогорке опять оторвало

Бесплатный автобусный маршрут запустят на время ремонта причала у Михайловской батареи.

Катерное сообщение с Радиогоркой опять прервано. Шторм сдвинул плавучий причал, установленный у Михайловской батареи, поэтому швартовка катеров и посадка-высадка пассажиров стали небезопасны.

На время приостановки движения катеров и ремонта плавпричала возобновят дополнительный бесплатный автобусный маршрут, как это было сделано после ноябрьского шторма.

«Дал поручение с 12.00 запустить дополнительный бесплатный маршрут №55к «площадь Захарова – Михайловский равелин – Радиогорка». В часы-пик с 7.00 до 9.00 и вечером с 17.00 до 19.00 он будет ходить с интервалом в 15 минут. В другое время с интервалом в 30 минут», — написал губернатор Севастополя в соцсетях.

Как отметил глава города, специалисты принимают необходимые меры, чтобы вернуть причал в исходное положение и возобновить катерное сообщение.