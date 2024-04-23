Предлагает 1 мая поднять красный флаг

По его мнению, такая акция морально консолидирует жителей города и поднимет их боевой дух.

Так случилось несколько лет назад и с автором идеи, когда он вдруг увидел в Анапе над набережной развевающийся флаг России. А.Тытянов говорит, что испытал тогда небывалый патриотический подъем и мечтает всколыхнуть такие же чувства в севастопольцах. И флаг должен быть гигантских размеров — 10 метров на три. Кумач за семь тысяч рублей А.Тынянов уже приобрел за свои пенсионные, говорит, что осталось только нарисовать в левом верхнем углу серп и молот и поднять флаг на 17-метровом флагштоке, закрепив распорками.

Точку установки флага он выбрал что называется не отходя от места работы — сейчас он охраняет стройку студенческого общежития. И прораб стройки в целом не возражает против установки флага, но сомневается в правомерности такого действия.

Именно поэтому автор идеи решил обратиться к властям за разрешением: для начала он направился в ОНФ, потом — в Законодательное собрание Севастополя. И там, и там идею в целом поддержали, но конкретной помощи не предложили: дескать, здорово, но не до тебя сейчас. Последнее до глубины души оскорбило автора идеи, как это не до него, если он выдвигает столь хорошую и правильную инициативу, поддержанную всеми его знакомыми.

Кстати, флагом СССР идея не ограничивается: к 9 мая А.Тынянов предлагает установить на флагштоке Знамя Победы, к 12 июня — флаг России, а потом флаг Новороссии. А самая большая его мечта — водрузить государственный флаг России на крыше «Одеколона». Говорит, что добьется этого во что бы то ни стало!