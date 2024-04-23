Пикники можно устраивать только в официально отведенных местах

Горожане традиционно выбираются на природу в период майских праздников. Это и активности на свежем воздухе, и костер, и шашлыки...

«Нельзя!» — остережет любой законопослушный гражданин, наслышанный об уже объявленном пожароопасном периоде. И будет не совсем прав, поскольку при всех имеющихся ограничениях ежегодно определяется список мест, где официально разрешено отдыхать на природе.

Делается это не только в Севастополе. На официальном туристическом портале Республики Крым в апреле в очередной раз разместили перечень красивых локаций с координатами, где имеется необходимое оборудование и где предусмотрены меры безопасности, чтобы ваш отдых прошел легко, беззаботно и вкусно.

В Бахчисарайском районе предлагается использовать турстоянки «Финарос-1» (44.702527, 34.053975) и «Финарос-2» (44.692725, 34.058013), «Кугульник» (44.740090, 34.066387), «Эгиз-Оба» (44.692725, 34.058013), «Бешик-Тау» (44.730623, 34.058013), место отдыха «Привал» (44.940863, 34.635199) — в Белогорском районе. В Симферопольском — место отдыха «Зуйская застава» (44.839800, 34.400889), в Судакском — «Сосновый бор» (44.861904, 34.954525), «Пицунда» (44.858898, 35.002507). В Кировском — можно организовать пикник в месте отдыха «Дом охотника» (45.020672 35.067879), а в Большой Ялте — это «Черешневый сад» (44.52816 34.18561), «Озеро у кордона» (44.42348 34.01692).

Севастополь также не обойден вниманием крымчан — любителям загородного отдыха рекомендуют в качестве места для пикника с шашлыком Торопову дачу.

Разумеется, условия отдыха предлагаются различные: где-то позволят расположиться вокруг мангала бесплатно, в других местах за пользование беседкой и жаровней придется заплатить.

Официальных мест для отдыха — 11

Актуальный перечень общедоступных мест отдыха «Севастопольской газете» предоставили и в департаменте природных ресурсов и экологии. Всего в список включены 11 мест отдыха. Если вспомнить, что в 2023 году в Севприроднадзоре заявляли о готовности 20 официальных мест отдыха для организации пикников, получается, что их список уменьшился почти вдвое.

Итак, в Чернореченском лесничестве можно устраивать пикники в урочищах «Ближний пляж», «Золотой пляж» и «Сухая речка».

В Орлиновском лесничестве позаботились об обустройстве пяти мест отдыха: в урочищах «Чертова лестница», «Узунджа», «Батилиман», «Мыс Сарыч» и «Скала Парус».

В Севастопольском участковом лесничестве отдыхать на природе разрешено в двух определенных местах на Сапун-горе, а Мекензиевское лесничество предлагает в качестве мест для пикников — III кордон, а также Парк 35-летия Победы — это недалеко от пляжа «Толстяк» на Северной стороне.

Координаты мест отдыха в ответе не указаны, даны лишь кадастровые номера участков или номера лесных кварталов. Поиск некоторых точек даже для бывалых походников и шашлычников редакции оказался весьма непростым делом, на еще и парк на Северной стороне назван «60-летия Победы», вместо 35-летия. Правда, в департаменте пообещали, что доработают свой сайт spn.sev.gov.ru, чтобы на нем появилась такая полезная для жителей города информация.

Пожарная опасность!

Одновременно в Севприроднадзоре напомнили о введенных с 15 апреля 2024 года постановлением правительства города на территории Севастополя пожароопасных ограничений. Это значит, что запрещено использовать открытый огонь, бросать горящие спички, окурки и горячую золу, оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами в непредусмотренных специально для этого местах. В случае обнаружения лесного пожара нужно незамедлительно информировать об этом Региональную диспетчерскую службу по тел: +7 (978) 988-56-93 или 112.