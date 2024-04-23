Ошибки в реестре недвижимости начали исправлять в три раза быстрее

«Реестровую ошибку можно исправить в досудебном порядке, если это не причинит вред или не нарушит законные интересы правообладателей или третьих лиц, которые полагались на записи, содержащиеся в ЕГРН. Такая ошибка исправляется органом регистрации прав Госкомрегистром, Севреестром, в заявительном порядке», — рассказал начальник отдела по исправлению реестровых ошибок Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю Дмитрий Антипов.

Конечно, для того, чтобы ошибку исправить, понадобятся документы которые свидетельствуют о ее наличии и содержат сведения, необходимые для исправления.

Как объяснили в управлении Росреестра, реестровая ошибка — это ошибка, которая допущена в документах, поданных в ЕГРН. Такие ошибки нужно отличать от технических (опечаток, грамматических или арифметических), так как от этого зависит порядок действий.

Изменения в федеральный закон «О регистрации недвижимости» вступили в силу с 1 февраля текущего года. Раньше Росреестр не мог исправить реестровую ошибку в сведениях о земельном участке, если в итоге площадь участка должна была измениться более чем на 5%. Теперь же по результатам исправления реестровой ошибки допускается увеличение площади участка не более чем на 10% или ее уменьшение не более чем на 5% относительно указанной в ЕГРН площади.

— Общее число исправленных реестровых ошибок с 1 февраля 2024 года — 847: из них по Севастополю — 88, в Крыму — 759, — сообщили «Севастопольской газете» в Управлении Росреестра по РК и Севастополю.

Если исправить ошибку в досудебном порядке не представляется возможным, ее можно исправить в суде. Кстати, в некоторых случаях обращение в суд является единственно возможным вариантом. Например, если исправление реестровой ошибки может нарушить законные интересы правообладателей, «которые полагались на соответствующие записи или если возник спор при исправлении ошибки в описании местоположения границ земельных участков, местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства».

В свою очередь, в Севреестре пояснили, что ошибки в ЕГРН могут быть различные: неправильно указанные сведения о персональных данных собственника (фамилия, имя, отчество, дата рождения, документ, удостоверяющий личность), реквизиты правоустанавливающих документов, неверные технические характеристики объектов недвижимости.

«С начала года и по март 2024 года внесено более 2000 изменений в ошибочные сведения ЕГРН о СНИЛС правообладателей», — уточнили в пресс-службе Севреестра.