Клещи есть, а таблеток от клещей нет!

Речь пойдет о пропавших из продажи в Севастополе средствах борьбы с собачьими клещами — возбудителями страшного для собак заболевания пироплазмоз, нередко приводящего к гибели животного.

Как и многие люди, до недавних пор я тоже не отнеслась бы к этой информации всерьез, если бы несколько лет назад от этого самого пироплазмоза не погиб наш пес Рой. С тех пор приобретение медицинских препаратов, ограждающих собак от клещей, стало обязательным.

Да, таблетка стоимостью в две тысячи рублей полугодового действия, хоть и не со стопроцентной гарантией, но защищала пса от этой напасти, а хозяину обеспечивала уверенность, что с его питомцем ничего такого за полгода не случится.

Однако очередной поход в ветеринарную аптеку за плановой таблеткой оказался неудачным. Там пояснили, что закупок таблеток «Бравекто» в ближайшее время не будет: товар санкционный, цена выросла до семи тысяч рублей за штуку, а значит всерьез рассчитывать на его реализацию едва ли возможно.

Аналогов нет?

Как пояснили в ветеринарной аптеке, отечественных аналогов таблеток от собачьих клещей не существует, по крайней мере, о таких в аптеке ничего не знают. В качестве альтернативы рекомендуют приобрести антипаразитный биоошейник, защитный спрей, биокапли для блох на холку и просто выкручиватель клещей.

Казалось бы, что за проблема накапать капли на шею терьерчику или чихуахуа. А если ваш питомец — кавказская овчарка или ньюфандленд?!

Аналоги есть!

Не то, чтобы аналоги того самого «Бравекто», но отечественные таблетированные препараты для борьбы с клещами существуют, о чем «Севастопольской газете» рассказали в ветеринарной клинике «Природа», что на Тараса Шевченко, 52Б.

Например, есть препарат Okvettabs, правда, из-за состава действующих веществ применять их без консультации с врачом-ветеринаром не стоит. Еще один российский препарат от клещей — Inspector, но его действие несколько слабее.

В клинике также порекомендовали капли «Инсектал», которые применяют для борьбы с эктопаразитами. Еще один вид капель называется ROLF CLUB 3D.

Другие отечественные производители капель — фирмы «БЛОХНЭТ» и «Форесто».

«Форесто» изготавливает также ошейники от блох и клещей в виде полимерной ленты. Тяжелее достать «Адвантикс», который также способен уберечь животное от кровососущих и прочих насекомых, что тоже важно для нашего региона.

Цена на тот или иной препарат разнится в зависимости от веса собаки и составляет от 550 рублей до двух-трех тысяч рублей.