Готовятся отметить 100 лет Дворцу пионеров

Дворец детства и юности начал подготовку к вековому юбилею, который отметят 22 апреля 2025 года. За год планируется провести 100 праздничных мероприятий.

— Мы покажем значимость и важность детского творчества для всего города и примем участие в различных праздниках. В ближайшее время пройдет фестиваль «Крылатый ветер» – мы будем выступать на «Ракушке». Весь год будут проходить концерты, фестивали, спектакли, викторины, — сообщил директор Дворца детского и юношеского творчества (ДДЮТ) Александр Осокин.

По его словам, сейчас на базе дворца действуют 38 творческих объединений различной направленности: изобразительное искусство, хореография, художественное слово, КВН. В них занимается 5460 детей от пяти до 18 лет.

— Состоятся конкурс стихов и песен о дворце, конкурс-выставка рисунков «Тебе, Дворец, мы посвящаем», конкурс флешмобов «Зажигай, Дворец», программа выступлений лучших творческих коллективов дворца на различных площадках города, онлайн-акции «Добрый день, мой Дворец», посвященные династиям, педагогам-выпускникам, ветеранам, традициям нашего любимого дворца, и другие яркие события для детей, родителей, педагогов, всех севастопольцев, — уточнила планы ДДЮТ заместитель директора Дворца детского и юношеского творчества Наталья Загородняя.

В первом концерте, который дал старт марафону «100 лет творчеству», приняли участие более 100 «кружковцев» и в два раза больше зрителей — в основном, родители, бабушки и дедушки воспитанников ДДЮТ, представители общественных организаций города, ветераны — педагоги дворца.

Датой рождения Дворца детского и юношеского творчества считается 22 апреля 1925 года. Тогда в Севастополе был создан Центральный пионерский клуб в помещении бывшего магазина на улице Ленина напротив Дома офицеров. В кружках занимались подготовкой пионерских вожатых, корреспондентов, звеньевых.

С 22 апреля 1962 года ДДЮТ находится на пр.Нахимова, 4 — в здании бывшего Института физических методов лечения им.Сеченова .