Зачетки и студенческие билеты станут электронными

С 25 апреля в России начинается эксперимент по переводу студенческих билетов и зачеток в электронный вид. Продлится он до конца следующего года.

Постановление о начале эксперимента подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Участие в пилотном проекте будет добровольным. Студенческие билеты и зачетки студентов колледжей и вузов, которые согласятся на эксперимент, переведут в электронный вид. Затем документы появятся в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кода, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Электронные документы можно будет использовать для покупки льготных билетов на железнодорожный и другой общественный транспорт, в театры, музеи, кино и концертные залы, а также для прохода в учебное заведение.

При этом электронные документы не отменят обычные. Студенты смогут пользоваться любыми из них. Отвечать за проведение эксперимента будут Минобрнауки, Рособрнадзор, Минцифры, Минтранс и Минкультуры.

В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о цифровом паспорте. Он представляет собой QR-код и фотографию, в отдельных случаях при предъявлении требуется также получить одноразовый числовой пароль.