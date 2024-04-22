Во время субботника нашли шины и кровать

В Севастополе на 33 городских площадках прошел первый в этом сезоне субботник. В нем приняли участие более двух тысяч человек: бюджетники, чиновники, депутаты и сотрудники МЧС.

«Приводили в порядок зеленые зоны, территории у памятников и обелисков, воинские захоронения. Участники чистили территории, косили траву, срезали сухие ветки, убирали мусор — весь собранный мусор собрали и вывезли. Всего сегодня в субботнике участвовали почти 2000 человек», — сообщили в пресс-службе городского правительства.

Активистов ждали неожиданные находки — так, в лесу рядом с ДОТом береговой обороны №16 убирающие нашли шины от грузовика и даже кровать. Все это вывезли, а сам ДОТ побелили и покрасили.

В субботнике также участвовали 300 сотрудников МЧС России по Севастополю. Сначала они навели порядок на своей территории, вымыли до блеска технику, а потом помогли облагородить территорию детской горбольницы №5.

«Работа кипела с самого утра: покраска бордюров, уборка, озеленение. Поддержали акцию и учащиеся кадетских классов ведомства.

Вместе с коллективом больницы потрудились на славу и получили положительные эмоции, ведь добрые дела всегда поднимают настроение», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

О своих положительных эмоциях во время общегородской уборки рассказали и депутаты заксобрания. Например, спикер парламента Владимир Немцев помогал привести в порядок мемориал «Братская могила воинов 227 Темрюкской Краснознамённой стрелковой дивизии», а депутат Татьяна Зенина работала на усадьбе Эвклида на Античном проспекте.

Общегородские субботники продолжатся в канун Дня Победы.