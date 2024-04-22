Разработали уникальные сухпайки

Севастопольские ученые разработали инновационные высокопитательные сухпайки «СЫТА Полевая» и «СЫТА Пекарская», которым нет аналогов в стране. Они обогащены витаминами и микроэлементами и помогут военнослужащим восполнить дефицит белка в рационе.

Сухпаек «СЫТА Полевая» разработан для спецподразделений и личного состава ВС РФ, находящихся в экстремальных условиях — в России аналогов ему нет. В состав пищевого комплекса входят микродисперсные крупы, пшеничные отруби, ядра пищевой конопли, сухая творожная сыворотка, лецитин. Пищевая и энергетическая ценность одной порции — 319 килокалорий, сообщили в пресс-службе СевГУ.

«Флакон нужно вскрыть, добавить теплой воды до 50 градусов, закрутить крышку, взболтать до образования однородной гелеобразной массы и употребить», — рассказал о принципе использования сухпайка директор НОЦ «Мореагробиотех» Алексей Чуклин.

По словам индустриальных партнеров НОЦ «Мореагробиотех», производить инновационный сухпаек можно от восьми до десяти тысяч флаконов в месяц. В зону СВО такое питание доставляют волонтеры с июля 2023 года. Севастопольские ученые уже неоднократно получали положительные отзывы. Военнослужащие говорят, что продукт быстро насыщает, его легко приготовить, а флакон с сухпайком весит очень мало. Именно поэтому есть возможность доставлять его беспилотными летательными аппаратами на удаленные позиции.

Кроме того, ученые разработали и протестировали в лабораториях комплекс «СЫТА Пекарская» для производства полевых галет, и масляный витаминизированный комплекс.

Витаминные напитки и соевый изолят

Ученые продолжают работать над полезным рационом для участников СВО. Так, в планах разработчиков — создание альтернативного соевого изолята, чая с полным составом витаминов-антиоксидантов. А еще они хотят сделать полезные бульоны на сухой основе пептидов куриного белка, являющихся хондопротекторами. Эти препараты нормализуют обменные процессы, ослабляют болевой синдром, а также восстанавливают хрящевую ткань.