Неудачно «инвестировали» четыре миллиона рублей

Четверо жителей Севастополя повелись на обещания мошенников о легком доходе и остались без денег.

Предложения заработка на инвестиционных платформах кажутся весьма привлекательными: не требуют никаких трудозатрат, а «специалисты в сфере инвестирования» обещают быстрый и высокий доход от вложенных средств.

За минувшие выходные в полицию Севастополя обратились четверо местных жителей: три женщины в возрасте от 25 до 73 лет и 60-летний мужчина, которые поверили обещаниям лжеброкеров и перечислили им в общей сложности более 4,1 миллиона рублей.

Все потерпевшие знали о подобных схемах из СМИ, но попались на уловки дистанционных аферистов.

25-летней самозанятой местной жительнице позвонил мошенник, который представился сотрудником службы безопасности инвестиционной площадки и предложил расширить ее кредитный потенциал клиентки. По его наставлениям девушка оформила в коммерческом банке кредиты на общую сумму почти 1,9 миллиона рублей и 17 платежами перечислила деньги на продиктованные счета. Позже осознав, что ее кредитный потенциал остался на прежнем уровне, а деньги похищены, потерпевшая обратилась в полицию.

Пресс-служба УМВД России по Севастополю напоминает, что дистанционные мошенники предлагают легкий и быстрый заработок с помощью инвестирования. Выполняя инструкции по телефону и перечисляя деньги на продиктованные вам номера, вы гарантированно лишитесь всех своих сбережений!