Министр культуры Марий Эл хочет станцевать в балете во дворце в Бахчисарае

Замглавы правительства — министр культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл Константин Иванов хочет представить балет «Бахчисарайский фонтан» в Ханском дворце в Бахчисарае и выйти в нем в главной роли хана Гирея.

Марийский государственный академический театр им.Эрика Сапаева участвует в фестивале оперы и балета, посвященном русскому и советскому композитору, пианисту Сергею Прокофьеву, который проходит в Крыму. Об этом К.Иванов, который является действующим артистом балета и худруком Марийского театра, сообщил ТАСС.

«Был разговор у нас (с министерством культуры Крыма), чтобы поставить балет «Бахчисарайский фонтан», где я исполняю партию хана Гирея. Мы даже выезжали в Бахчисарай в прошлом году, там идет сейчас реставрация. Надеюсь, что в ближайшее время она закончится и, конечно, этот проект мы обязательно реализуем. Это мечта моя и всей труппы. Это будет незабываемое и грандиозное зрелище. Пока я не станцую в Бахчисарае, я со сцены не уйду», — отметил К.Иванов.

Премьера балета «Бахчисарайский фонтан» в постановке Марийского театра состоялась 15 сентября 2020 года. Литературной основой балета послужила одноименная поэма Александра Пушкина, которую поэт написал на основе древней легенды о Бахчисарайском фонтане, иначе называемом фонтаном слез на территории Ханского дворца в Бахчисарае. Иванов выступил постановщиком и исполнил главную роль хана Гирея.

О дворце

Ханский дворец — один из 119 объектов культурного наследия, входящих в Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник. Дворцовый комплекс был возведен в XVI веке. Он являлся резиденцией правителей Крымского ханства, на сегодняшний день это единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры, сохранившийся до наших дней. Общая площадь комплекса ранее составляла более 14 га, не считая парков, в настоящее время — не более 5 га. Завершить реконструкцию дворца планируется в 2024 году.