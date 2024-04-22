Хотят и дальше развивать семейный и «серебряный» туризм

Вопросы и проблемы развития семейного и так называемого «серебряного» туризма в Севастополе обсудили в ходе «круглого стола», который организовали в городской «Точке кипения» Севастопольского госуниверситета.

В Севастополе туризм для очень немолодых людей развивается усилиями региональной общественной организацией «Севастопольский клуб туристов» и Государственное автономное учреждение Севастополя (ГАУС) «Центр развития туризма».

Как рассказала руководитель социальных проектов и спортивных походов ГАУС «Центр развития туризма» Майя Крепакова, оба проекта оказались весьма востребованными жителями города. В 2021-м и в 2022-м годах удалось реализовать проект «Серебряные тропы», который был поддержан фондом президентских грантов. Изначально проект был направлен на вовлечение в пешеходный туризм пенсионеров города.

— В этом проекте мы провели уже 15 походов, делали по два похода в месяц, приняло в нем участие 645 человек, мы прошли 10 маршрутов. Спрос очень большой, У нас 55 мест в автобусе, из которых 10 человек — сопровождающие, руководители и волонтеры, и от 40 до 47 человек мы берем в группу. У нас всегда нет свободных мест в автобусе, хотя мы используем самый крупный транспорт, имеющийся в городе. Но каждый раз остаются те, у кого не получилось поехать с нами, но они очень бы хотели, — сообщила М.Крепакова.

Она постаралась статистически обосновать необходимость реализуемого проекта на основании официально выложенных на сайте Управления статистики города Севастополя данных. Так, там значится, что 24,8% населения Севастополя — это люди в возрасте от 55 до 80 лет. Их она считает той аудиторией, которая могла бы пользоваться предлагаемыми услугами.

М.Крепакова также выразила сожаление, что проект заканчивается 30 апреля, однако выразила надежду, что проект продолжится после окончания летнего периода, который, когда, как считают организаторы, неблагоприятен для походов людей старшего возраста.

— Для нас есть девять месяцев, в течение которых мы ходим в походы, — сказала М.Крепакова.

Она же пояснила, что специально оборудованных маршрутов для пожилых людей нет, и все они пролегают по Большой Севастопольской тропе (БСТ). Именно поэтому у организаторов сформировались ряд предложений, которые они сформулировали и представили участникам «круглого стола» для обсуждения:

— Дополнить проект БСТ инклюзивными маршрутами или участками маршрутов, позволяющих сократить маршруты БСТ, в том числе уменьшить и (или) протяженность.

— Организовать дополнительные маршруты, позволяющие выйти на маршруты БСТ от максимального возможного количество остановок общественного транспорта.

— Организовать остановки общественного транспорта и пешеходные переходы в местах пересечения маршрутов БСТ и маршрутов транспорта (Ласпинская смотровая, с.Поворотное, поворот на с.Дальнее).

– Расширить существующие маршруты пригородного транспорта для захода в села Подгорное, Павловка, урочище Ласпи и Сарыч или организовать новые маршруты общественного транспорта.

— Для обеспечения безопасности туристов организовать пешеходный переход или экологический мост (для людей и диких животных) через трассу «Таврида» в районе туристической стоянки «2-й кордон Мекензиевского лесничества».

— Определить и оборудовать места привалов и стоянок скамейками и навесами на существующих и новых маршрутах БСТ.

— Оборудовать пешеходные переходы в местах пересечения маршрутами БСТ водных препятствий мостиками.

Прозвучало в ходе встречи и пожелание паспортизировать тропы, снабдить их средствами навигации, а также местами для отдыха, что в целом обеспечило бы безопасность перемещения.

Все перечисленное участники «круглого стола» записали в итоговую резолюцию, которую собираются донести до сведения всех заинтересованных лиц, организаций и учреждений Севастополя.