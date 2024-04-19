Знамена Славы снова будут развеваться над Сапун-горой

Музей обороны Севастополя 4 мая приглашает на историко-патриотический фестиваль «Знамена Славы», посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 80-й годовщине освобождения города-героя от немецко-фашистских захватчиков.

В преддверии Дня Победы и годовщины штурма рубежа, с которого в 1944 году началось освобождение Севастополя, на мемориальном комплексе «Сапун-гора» в 26-й раз пройдет фестиваль «Знамена Славы».

Организаторы фестиваля подготовили для посетителей насыщенную программу. Весь день с 10.00 до 18.00 на территории мемориального комплекса для детей и взрослых будут работать тематические интерактивные площадки с участием реконструкторов, выставки из фондов музея-заповедника и мастер-классы.

В 11.00 состоятся митинг памяти и торжественная церемония выноса боевых знамен и военно-морских флагов у Вечного огня и Обелиска Славы воинам-освободителям. Драмтеатр флота им.Лавренева представит зрителям спектакль-читку «Штурм». Это история о душевном состоянии советских бойцов-штурмовиков перед тяжелейшим испытанием, за десять часов до рывка на Сапун-гору. Севастопольский театр юного зрителя даст спектакль «Вкус медной проволоки», созданный по рассказам писателя Геннадия Черкашина. Это повествование о севастопольских мальчишках и девчонках из далекого 1944 года, которые на дымящихся развалинах города с верой в себя, в своих друзей и Родину мечтают о прекрасном светлом будущем.

Участникам фестиваля предложат экскурсию по Диораме «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944», также состоится награждение победителей конкурса театрализованных постановок «Победа! Нам жить и помнить». Завершится мероприятие праздничным концертом.