Сосед убил соседа из-за земельного конфликта

«Поздним вечером 31 марта во дворе своего домовладения, расположенного на улице Ламбатская, с признаками криминальной смерти был обнаружен 60-летний местный житель. Убитого нашла супруга, которая планировала спать, но услышала громкие хлопки. После эксперты установят, что потерпевший был застрелен из самодельного ружья комбинированного типа», – сообщили в пресс-службе ГУ Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю.

В рамках расследования уголовного дела подозрение алуштинских следователей сразу же пало на соседа. Мужчины давно конфликтовали из-за границ земельного участка. Они даже судились между собой, в результате чего на одном из участков был установлен сервитут. Но поначалу подозреваемый отрицал свою вину.

Злоумышленник продумал свои действия, изучил расположение уличных камер и привлек к алиби своего ничего не подозревающего сына. Однако оперативники все же нашли неопровержимые доказательства его вины.

«Мужчина в тот трагический вечер переоделся в заранее подготовленную одежду, надел перчатки и резиновую маску, спрятался в недостроенном помещении, дождался соседа и произвел в него два выстрела. После по заранее продуманному маршруту удалился на достаточное расстояние от места убийства, где сменил одежду, разобрал ружье, спрятал все предметы в разных местах вдоль реки Узень», — рассказали в пресс-службе подробности преступления.

И маску, и перчатки, и ружье, оперативники нашли. А мужчина, под тяжестью предъявленных доказательств, признал свою вину и в ходе следственного эксперимента дал подробные показания. Сейчас подозреваемый находится под стражей, а расследование уголовного дела продолжается.