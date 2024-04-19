В Крыму отменили парад в День Победы
Глава Республики Крым Сергей Аксенов принял решение не проводить в 2024 году массовые мероприятия в честь Дня Победы 9 мая. Это связано с вопросами обеспечения безопасности, сообщается на официальном новостном портале Совета Министров Республики Крым.
Из пояснения С.Аксенова следует, что речь идет в первую очередь о военном параде и шествии «Бессмертного полка».
Одновременно он отметил, что участники Великой Отечественной войны без внимания не останутся.
С.Аксенов заверил, что в Республике Крым обязательно воздадут дань уважения ветеранам и почтят память погибших.
Праздничные мероприятия планируется провести в разных форматах.
Традиционную акцию «Бессмертный полк» планируется провести в онлайн-формате.