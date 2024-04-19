У клубники должны быть документы

Основная часть душистой ягоды, которой с начала апреля торгуют на севастопольских и крымских колхозных ярмарках, привезена из Турции.

Контроль ввоза и продажи «импортной клубники» осуществляется региональным отделением Роспотребнадзора совместно с Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора, лабораториями комитета ветеринарии и фитосанитарии. Как объяснили в ведомстве, импортная ягода, может быть и не такая душистая, как местная, но такая же вкусная и безопасная.

В надзорной службе также отметили, что вся ввезенная и отечественная клубника должна иметь пакет документов. Поэтому специалисты рекомендуют при покупке ягоды обращать внимание на наличие у продавца необходимых документов, включая результаты анализов на содержание солей тяжелых металлов, пестицидов.

Как рассказали «Севастопольской газете» в ООО «Сладкая клубника», расположенном в Бахчисарайском районе в с.Холмовка, сбор урожая клубники на предприятии начался неделю назад. Клубника в незначительном количестве продается непосредственно «с поля». Цена производителя — 800 рублей за килограмм.

— Каждый сезон на рынках и колхозных ярмарках полуострова появляется первая клубника, которую продавцы выдают за «клубнику из Холмовки». Нам это известно, — не без удовлетворения констатирует сотрудник тепличного хозяйства и добавляет, что вся «клубника, которая на рынке стоит дешевле 800 рублей быть нашей не может».