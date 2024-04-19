Срубленные деревья обладали особой историко-культурной и эстетической ценностью

В Куйбышевском лесничестве, расположенном в Бахчисарайском районе Крыма, житель Севастополя незаконно срубил шесть деревьев. За это суд приговорил его к двум годам лишения свободы — пока условно, но молодому человеку еще придется выплатить большой штраф.

В начале марта 2023 года 27-летний житель села Верхнесадового и его знакомый на территории Куйбышевского лесничества вырубили шесть сырорастущих деревьев. Порубочного билета у них не было, поэтому злоумышленники причинили Министерству экологии и природных ресурсов Республики Крым материальный ущерб в особо крупном размере — на сумму более 460 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Бахчисарайского районного суда.

Как оказалось, «черные лесорубы» частично действовали на выделе Куйбышевского лесничества, который является ландшафтно-рекреационным парком, обладающим высокой природоохранной, историко-культурной, научной и эстетической ценностью. Поэтому материальный ущерб, причиненный Минэкологии, вырос еще на 137 тысяч рублей, а общая сумма ущерба приблизилась к 600 тысячам рублей.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. Заявленный Минэкологии гражданский иск на сумму более 437 тысяч рублей удовлетворен судом в полном объеме.

Уголовное дело в отношении знакомого подсудимого выделено в отдельное производство. Судя по всему, оставшуюся часть причиненного ущерба придется заплатить именно ему.