Расследуют смерть пациента в Первой горбольнице

Следком возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 39-летнему мужчине в Первой горбольнице. У пациента был инсульт, но врачи ему вовремя не оказали помощь.

«Руководитель ГУ Следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, в результате чего в городской больнице №1 им.Пирогова города Севастополя скончался 39-летний мужчина», — говорится в пресс-релизе Следкома.

В Следственный комитет с просьбой провести проверку обратились родственники мужчины. Они рассказали, что медики вовремя не выявили инсульт и очень долго проводили диагностику.

В социальных сетях сообщаются подробности: больного продержали пять часов в приемном покое, делая анализы. Только после этого перевели в неврологическое отделение и оставили до утра под наблюдение. Но спустя некоторое время мужчина впал в кому.

Следствие должно установить все обстоятельства трагедии, изучить качество оказания медицинской помощи на всех этапах, проверить документацию и назначить необходимые экспертизы.