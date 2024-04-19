Полиция изъяла 800 пар немаркированных кроссовок

В Севастополе полиция проводит дознание по уголовному делу о незаконном сбыте продукции без специальной маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Сотрудники отдела дознания ОМВД России по Гагаринскому району установили, что 38-летний индивидуальный предприниматель из Симферополя, занимающийся продажей одежды и обуви, приобрел в другом регионе России крупную партию немаркированной обувной продукции для последующей реализации в трех арендованных магазинах на территории Севастополя.

Незаконная деятельность бизнесмена была пресечена сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Севастополю. Полицейские изъяли в магазинах более 800 пар обуви общей стоимостью около 4,5 миллиона рублей.

В отношении коммерсанта было возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Еу грозит до трех лет лишения свободы.