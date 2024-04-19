Победила в региональном конкурсе «Сердце отдаю детям»

Конкурс проводится ежегодно, участники выступают сначала в региональном этапе, а затем — в федеральном, который также имеет несколько ступеней.

На региональном этапе Т.Андреева соревновалась с восемью претендентами, представлявшими бюджетные учреждения допобразования Севастополя.

Каждому участнику необходимо было выполнить ряд заданий, включая представление видеовизитки и видеообращения. Кроме того, надо было очно провести открытый мастер-класс на тему: «Новые формы организации обучения и воспитание детей в дополнительном образовании».

По результатам выполнения всех заданий именно Т.Андреева набрала наибольшее количество баллов. Утверждает, что причиной победы стала ее искренняя любовь к детям, которых, к слову, у нее у самой трое.

— Для меня участие в этом конкурсе имеет личный характер, я действительно считаю, что педагоги должны отдавать детям свое сердце и осознанно относиться к своей профессии. Инновационные методы в образовании тоже важны, поэтому я стараюсь проводить уроки в игровой форме, через игры, квесты, викторины, — рассказала «Севастопольской газете» Т.Андреева.

От экономики до квантоматематики

Первое высшее образование Т.Андреевой — экономическое, после она прошла профессиональную переподготовку по дополнительной профессиональной программе «Педагог дополнительного образования». Кроме того, в этом году завершает учебу в магистратуре по программе «Менеджмент в образовании».

С 2020 года работает педагогом допобразования на Станции юных техников по направлению «Квантоматематика» (программа «Юный предприниматель»).

— Мы с ребятами изучаем основы экономики и предпринимательства в игровой форме. В моей программе несколько модулей: финансовая грамотность включает изучение первичных экономических понятий: что такое кредит, семейный бюджет, личный бюджет... Во вторую очередь изучаем составление электронных таблиц. Завершающий модуль предусматривает обретение навыков перехода от идеи к собственному экономическому проекту. На занятиях мы учимся составлять финансовые планы, проводим интервью. Думаю, когда ребята повзрослеют и будут разрабатывать собственные проекты, они уже будут иметь представление о том, как рассчитать расходы, написать ценностное предложение, где найти инвесторов... », — поделилась Т.Андреева.

Она еще не «отошла» от эмоций, полученных в результате победы в региональном конкурсе, даже пока не успела узнать, в каком из российских городов пройдет федеральный финал.

«Севастопольская газета» заглянула на сайт проекта и выяснила, что федеральный этап состоится в столице Башкортостана Уфе.

Удачи, Татьяна!