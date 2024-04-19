Открыли мемориал в честь погибших в СВО военных моряков

В Севастополе 13 апреля открыли мемориал в честь служивших в соединении надводных кораблей ЧФ военных моряков, погибших при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции.

На мемориальной плите нанесены имена погибших моряков, в том числе членов экипажа ГРКР «Москва», чьей датой гибели указано 13 апреля 2022 года. Перечисление имен погибших предваряет надпись «Помним, гордимся!»

Впервые о создании мемориала заговорили летом 2023 года. В планах — строительство неподалеку храма.