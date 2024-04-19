Объекты культурного наследия сделают привлекательными для приватизаторов

В Совете Федерации прошел «круглый стол» на тему «Проблемы приватизации объектов культурного наследия».

В ходе Послания Федеральному Собранию Президент России предложил сформировать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия России (ОКН) на 20 лет, предусмотрев в ней меры поддержки граждан, компаний, общественных объединений, которые готовы вкладывать свой труд, время и средства в восстановление памятников. По словам президента, сейчас в законодательстве присутствуют «избыточные и противоречивые требования», которые мешают сохранению ОКН, и их нужно устранить. Все механизмы сохранения памятников культуры должны быть отработаны в этом году в пилотном проекте «Дом РФ». В нем примут участие пять регионов: Забайкалье, Новгородская, Рязанская, Смоленская и Тверская области. Планируется, что уже к 2030 году программой будут охвачены все регионы России.

На «круглом столе» сенаторы говорили о предварительных выводах, сделанных членами Комитета СФ по экономической политике после анализа полученной информации по этой теме из некоторых регионов. Оказалось, что на сохранение ОКН влияют их низкая инвестиционная привлекательность, неудовлетворительное состояние, необходимость вложения значительных средств на восстановление и неопределенность разрешенного использования. Повышение инвестиционной привлекательности объектов культурного наследия и увеличение спроса на их приобретение является наиболее актуальной задачей, — пришли к выводу сенаторы.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева, сенатор от Севастополя, выступившая на «круглом столе» с докладом, сообщила, что в 2023 году были приняты изменения в законодательство, касающиеся сохранения ОКН, в том числе направленные на совершенствование правового регулирования отношений, связанных с их приватизацией.

«Сделан очень важный шаг — выработан механизм получения объекта культурного наследия в собственность. Это позволяет инвестору в полной мере сосредоточиться на восстановлении памятника архитектуры», — объяснила Е.Алтабаева.

По ее мнению, чтобы активнее заработал механизм инвестирования и приватизации ОКН, у предпринимателей должно быть четкое понимание, с чем им в дальнейшем, после получения в собственность, придется столкнуться. Представители регионов регулярно поднимают вопрос об упрощении текущего содержания ОКН, о необходимости закрепить в законодательстве понятия «текущее содержание объекта культурного наследия» и «упрощенный порядок проведения работ», которые не требуют получения разрешительных документов. Они предлагают исключить необходимость проведения государственной историко-культурной экспертизы в отношении проектов на проведение противоаварийных работ и работ по консервации.

Нерешенным остается и вопрос по ведению в границах территории ОКН хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности и позволяющей обеспечить функционирование объекта в современных условиях.

Важный вопрос

Севастополь один из регионов России, где проблема сохранения ОКН стоит очень остро. Например, начиная с 2016 года на объекте культурного наследия «Максимова дача», который находится в аварийном состоянии, так и не начались восстановительные работы.

Историческое здание Севастопольского хладокомбината на ул.Портовая, которое было передано в частные руки, сейчас полностью перестраивается без сохранения его архитектурной целостности, а ведь его архитекторами были Павел Кумпан и Антонина Шувалова, которые в Севастополе строили здание Госбанка, жилые дома на улицах Ленина, Генерала Петрова, Одесской.

Памятный знак Плавучему мосту 1854-1855 года на краю Николаевского мыса на Приморском бульваре, построенный в 1905 году, полностью уничтожен.

Старинные здания на набережных Балаклавы, где идет строительство яхтенной марины, или частично разрушены или находятся в руинированном состоянии. На днях стало известно, что объект культурного наследия — охотничий домик князя Юсупова власти города решили продать с аукциона.

Красивейшее доминантное здание на пл.Адмирала Лазарева, входящее в архитектурный комплекс послевоенной застройки городского кольца, за 1 рубль отдано неизвестному инвестору под создание элитной гостиницы. Работы на объекте культурного наследия спустя год так и не начались, здание ветшает.

К сожалению, список бесхозных и исчезающих на глазах объектах культурного наследия в нашем городе можно продолжать долго.