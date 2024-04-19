На восстановление берегоукрепительных сооружений Крыму нужно 56 млрд рублей

На ремонт 69 берегоукрепительных сооружений, пострадавших во время ноябрьского шторма, Республике Крым нужно еще около 56 млрд рублей, сообщил глава региона Сергей Аксенов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи 18 апреля.

27 ноября 2023 года на юг России обрушился мощный шторм. Глава республики назвал его сильнейшим за последние 170 лет. В 2023 году из федерального бюджета на ремонт разрушенных берегоукрепительных сооружений было выделено 5,1 млрд рублей, отметил Аксенов, еще 3,2 млрд рублей выделили из республиканского бюджета.

«Всего <...> пострадало 69 БУСов (берегоукрепительных сооружений — прим.ТАСС) по республике. И за 2,5 года планируем практически всю программу [восстановления] выполнить. Финансирование на этот год в полном объеме есть, на следующие годы в целом поданный объем документов в правительство РФ составляет около 56 млрд рублей», — сказал глава региона.

Ранее С.Аксенов отметил, что на объекты курортной сферы до конца 2024 года будет распространяться новая мера поддержки: арендная плата будет составлять 1 рубль в год. Эта льгота действительна для объектов на территории Молочненского, Штормовского и Уютненского сельских поселений Сакского района, Межводненского и Оленевского сельских поселений Черноморского района и пгт Мирный городского округа Евпатория.

Помимо Республики Крым, ноябрьский шторм 2023 года обрушился и на другие южные регионы России. Стихия затронула Севастополь, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Ураганный ветер и осадки привели к подтоплениям, перебоям с электроснабжением и проблемам в движении транспорта.