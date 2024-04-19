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Мнимого продавца оборудования для майнинга искали два года

Свинцова Анна

Жительница Симферополя заплатила пять миллионов рублей мошеннику, который обещал ей оборудование для майнинга криптовалюты. Спустя два года полицейским удалось задержать афериста — им оказался житель Екатеринбурга.

В 2022 году потерпевшая нашла в популярном интернет-сервисе объявление о продаже аппаратуры по выгодной цене. Связалась с продавцом, договорилась о сделке, перевела деньги, но товар так и не получила. Общий ущерб составил более пяти миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

За два года оперативники провели большую работу, чтобы установить местонахождение злоумышленника — 38-летнего жителя Екатеринбурга. Он регулярно менял адреса проживания. Задержать его и заключить под стражу удалось в Евпатории.

Кстати, в настоящее время добыча криптовалюты не прописана в законодательстве. Законопроект о майнинге лежит в Госдуме уже более года. В результате майнинг и майнеры находятся в «серой зоне», они никак не защищены, а сотни миллионов и миллиарды рублей находятся вне налогообложения.