Мнимого продавца оборудования для майнинга искали два года

Жительница Симферополя заплатила пять миллионов рублей мошеннику, который обещал ей оборудование для майнинга криптовалюты. Спустя два года полицейским удалось задержать афериста — им оказался житель Екатеринбурга.

В 2022 году потерпевшая нашла в популярном интернет-сервисе объявление о продаже аппаратуры по выгодной цене. Связалась с продавцом, договорилась о сделке, перевела деньги, но товар так и не получила. Общий ущерб составил более пяти миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

За два года оперативники провели большую работу, чтобы установить местонахождение злоумышленника — 38-летнего жителя Екатеринбурга. Он регулярно менял адреса проживания. Задержать его и заключить под стражу удалось в Евпатории.

Кстати, в настоящее время добыча криптовалюты не прописана в законодательстве. Законопроект о майнинге лежит в Госдуме уже более года. В результате майнинг и майнеры находятся в «серой зоне», они никак не защищены, а сотни миллионов и миллиарды рублей находятся вне налогообложения.