Юных читателей ждут на «Библионочи-2024»

Для юных читателей 19 апреля с 17.00 до 19.00 в детских библиотеках Севастополя пройдет ежегодная Всероссийская акция в поддержку чтения.

Основная тема Библионочи в этом году напрямую связана с объявленным в РФ Годом семьи и обозначена так: «Читаем всей семьей». Мероприятия пройдут в 15 библиотечных филиалах во всех частях города. В каждом сотрудники придумали для детей и их родителей нескучную и объединяющую всех домочадцев программу.

Так, в Центральной библиотеке (ул.Ленина, 76) можно будет всей семьей поиграть в интерактивную игру, смастерить интерьерную табличку «Правила нашего дома», поучаствовать в конкурсе «Угадай мелодию» и даже сыграть вместе в спектакле-сказке.

Программы в библиотечных филиалах, при единстве смыслов, отличаются выдумкой и разнообразием. Почти в каждой библиотеке обязательно организуют тот или иной мастер-класс, театрализованные чтения, семейные викторины, литературные дефиле, конкурсы чтецов, творческие встречи и командные игры на любой вкус и интересы.

Так, участникам акции предложат отправиться в интерактивную игровую экспедицию «КНИГОсветное путешествие», создать коллективных плакатов «Хобби моей семьи» и «7-«Я», встретиться с детскими писателями Татьяной Корниенко и Валентиной Сюриной, посмотреть кукольный спектакль, поучаствовать в семейном театре-экспромте «Репка»...

Прогадать с выбором библиотеки для проведения Библионочи будет невозможно, в филиале именно вашего района будет наверняка происходить самое интересное.

Словом, скучать и грустить не получится нигде. И, как обещают организаторы, никому.