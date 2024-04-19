Искусство Крыма и Донбасса возвращается в родную гавань

Интеграция искусства Севастополя и Республики Крым, ЛНР и ДНР в культурное пространство России, всесторонняя поддержка художников — основной замысел масштабного творческого проекта «С Россией вместе. Искусство Крыма, ЛНР, ДНР», который реализуется Союзом художников России при поддержке фонда культурных инициатив.

В рамках проекта запланированы три художественные выставки, съемки документального фильма, издание альбома. А самое главное, считают организаторы, что общение и совместная работа станут побуждающим мотивом, мощным импульсом для развития изобразительного и декоративно-прикладного искусства, сохранения традиций русской реалистической школы живописи и привлечения молодежи в сферу сохранения нематериального культурного наследия регионов и страны в целом.

Кандидат искусствоведения, куратор проекта «С Россией вместе. Искусство Крыма, ЛНР, ДНР» Ольга Чичварина рассказала «Севастопольской газете» о самом проекте и что уже удалось сделать.

— Проект задумывался для ознакомления широкой аудитории с творчеством современных художников, живущих и работающих в Севастополе, Алупке, Бахчисарае, Евпатории, Симферополе, Старом Крыму, Феодосии, Ялте, Луганске, Донецке, Горловке, Макеевке, Мариуполе. Все они — или опытные мастера, или молодые живописцы, отражающие в своих работах разнообразие многонациональной культуры. Их произведения наполнены высокохудожественными и нравственными смыслами, а подвиги бойцов СВО воплощены в картинах художников ЛНР и ДНР. Уникальность крымского искусства и творчества художников ЛНР и ДНР требует отдельного изучения, — считает куратор.

По словам О.Чичвариной, в рамках грандиозного проекта предполагается организовать три выставки работ крымских, луганских и донецких современных художников в выставочных пространствах Крыма и в шести залах Союза художников России, создать пять сайтов отделений Союза художников России: Крымского, Севастопольского, Ялтинского, Луганского и Донецкого, издать художественный альбом, печатная и электронная версия которого будут распространены в 500 библиотек России, снять видеосюжеты о художниках на основе которых смонтировать фильм.

На сегодняшний день уже сотни взрослых и юных жителей полуострова посетили циклы открытых мастер-классов, проведенных профессиональными живописцами, графиками, мастерами декоративно-прикладного искусства. При поддержке муниципалитетов, музеев и творческих студий городов Крыма в учреждениях культуры и образования были оборудованы и оснащены 24 тематические площадки для практических занятий и выставок. Десятки профессионалов в области искусствознания были привлечены к обсуждению современной социокультурной ситуации в Крыму, а также процессов интеграции этих регионов в творческое пространство России.

Выставочная и просветительская работа

Работа над проектом началась в октябре 2023 года с пленэра «Крым. Старинные усадьбы», в котором приняли участие 20 художников. Были написали более 200 этюдов на живописных локациях, из них 12 работ художники передали в музейный фонд Российской Федерации.

«Организуя такие выставки мы хотим познакомить жителей России с нашим искусством, показать наши исторические и культурные ценности. В том числе и русские старинные усадьбы, русский дух, который все эти годы у нас сохранялся, и есть до сих пор. Нам также очень важно было захватить те крымские места, которые мало представлены на холстах», — рассказывают организаторы проекта.

Особой выставкой была отмечена и памятная дата — 10-летие воссоединения Крыма с Россией. В марте в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им.Франко состоялась выставка живописи, графики и декоративно-прикладного искусства «С Россией — 10 лет. Искусство Крыма». На ней были представлены более 250 произведений 120 современных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства Крымского, Ялтинского, Севастопольского отделений Союза художников России, а также художники из Луганской и Донецкой Народных Республик, созданные за последнее десятилетие.

В ближайшие дни расширенная экспозиция на месяц переедет в выставочные залы Западного крыла Новой Третьяковки у Крымского моста в Москва. Выставка откроется 25 апреля, а уже на следующий день делегация из 11 художников отправится на пленэр в живописный уголок Тверского края, на Академическую дачу им.Репина — старейшую творческую дачу Союза Художников России, расположенную в 350-ти км от Москвы, в 320 км от Санкт-Петербурга и в 25 км от Вышнего Волочка на берегу озера Мстино у истоков реки Мсты. Неделю художники будут создавать там живописные произведения. Итогом станет выставка.

Готовится к изданию художественный альбом

В социальной сети «Вконтакте» полгода ежедневно публикуется информация о художниках, участвующих в проекте, и их работы. Это своеобразная выставочная виртуальная площадка. В акции поучаствовало уже более сотни авторов.

Весь материал, выкладываемый в социальной сети, в дальнейшем ляжет в основу художественного альбома. Книга, посвященная творчеству художников Крыма, ЛНР, ДНР, будет издана в студии дизайна «Арт-Фактор» — многолетнего партнера Союза художников России.

По словам О.Чичвариной, издание пока готовится к печати, поэтому назвать точное количество участников трудно, но уже сейчас понятно, что каждый художник, представивший для публикации в издание свои работы, вкладывает в них свое проникновенное отношение и любовь к природе, истории и культуре Крыма, Севастополя, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной республике.

Альбом будет презентован участникам проекта, а его электронная версия — направлена музеям, библиотекам, художественным школам, училищам и ВУЗам России.

Пять отделений Союза художников России получат сайты

С большим энтузиазмом участники проекта ведут исследовательскую работу по воссозданию истории региональных отделений Союза художников России. Создание сайтов, в которой у каждого члена организации будет своя страничка.

«Считаю, этот проект чрезвычайно важным. Искусство — это орудие государства. Именно оно воспитывает чувство патриотизма и ответственности перед Родиной. Любой человек воспринимает информацию в первую очередь глазами. И от того, как художник подает материал, зависит внутреннее содержание каждого человека, особенно детей и молодежи, а для старшего поколения — это бальзам, лечащий душу и дающий силу к жизни», — делится своими впечатлениями о проекте художник из Севастополя Александра Бондаренко.

Проект Союза художников России реализуется при поддержке фонда культурных инициатив. Руководитель проекта председатель Союза художников России, народный художник РФ, скульптор Андрей Ковальчук.