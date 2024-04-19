Ищут спасателей и уборщиков для четырех городских пляжей

Услуги этих специалистов обойдутся городскому бюджету почти в 15 миллионов рублей.

ГБУ «Парки и скверы» объявили два тендера на оказание услуг спасателей и уборщиков территории пляжей «Парк Победы», «Солнечный», «Андреевка» и «Ушакова балка».

Услуги 16 спасателей, которые с 1 июня по 15 сентября ежедневно с 8.00 до 20.00 будут спасать утопающих, оповещать отдыхающих, сохранять госимущество от вандалов и хулиганов, докладывать о происшествиях в правоохранительные органы оценили в девять миллионов рублей.

Контракт на поддержание чистоты этих пляжей пляжей стоит 5,7 млн рублей. За эти деньги три с половиной месяца подрядчик должен собирать мусор, очищать урны, рыхлить песок-гальку машинным способом, подметать дорожки и полоть траву.

Победителей аукциона определят в конце апреля.

Оператор всех этих пляжей — ГБУ «Парки и скверы».

До начала купального сезона остается чуть больше месяца, и если организацией работы спасателей и уборщиков на городских пляжах оператор озадачился, то вот с благоустройством дела обстоят печально. После злополучного ноябрьского шторма инфраструктура пляжей фактически разрушена.