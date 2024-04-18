Запасы минеральных вод в Крыму составляют более 20,7 тысяч кубометров в сутки

Сакское, Евпаторийское и Феодосийское месторождения сосредоточивают в себе 98% всех запасов минеральной воды. Также добыча осваивается на территории Бахчисарайского, Красногвардейского, Ленинского и Симферопольского районов.

«Всего запасы минеральных и минеральных термальных подземных вод утверждены на семи месторождениях и составляют более 20,7 тысяч кубометров в сутки. Это позволяет увеличить добычу. Работа в этом направлении будет продолжаться», — сказал С.Аксенов.

Глава Республики Крым заметил, что также по состоянию на начало 2022 года в Крыму учтены 14 месторождений подземных вод для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения, в пределах которых выделены 110 участков. Согласно прогнозам, ресурсы подземных вод республики составляют 1,2 млн кубометров в сутки, из них разведанные и оцененные запасы — свыше 1 млн кубометров в сутки. Самый большой запас в Сакском районе — более 200 тысяч кубометров в сутки.

Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов в ходе совещания под руководством президента РФ Владимира Путина отметил, что потенциал добычи подземных питьевых и технических вод в Азово-Черноморском регионе есть, но запасы распределены неравномерно по субъектам. Он также указал, что необходимо осваивать неосвоенные месторождения.